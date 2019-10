Els gironins Escudero i Lee, guardonats a la 1a Nit dels Autònoms de Pimec

Els premiats, primer i cinquè, a baixa per l'esquerra durant l'entrega dels premis

Els premiats, primer i cinquè, a baixa per l'esquerra durant l'entrega dels premis Pimec

Els gironins Antoni Escudero i Dídac Lee van ser guardonats ahir, en la primera Nit dels Autònoms, organitzada per la patronal catalana Pimec. La primera edició d'aquest esdeveniment ha volgut ser un reconeixement a la trajectòria dels autònoms catalans que han destacat en diferents àmbits.



Escudero, autònom de Girona

Durant l'acte, es va fer el lliurament de premis a persones autònomes destacades de cada província. El gironí Antoni Escudero va rebre el premi a la persona autònoma gironina. Escudero ha estat reconegut per la seva trajectòria com a autònom i emprenedor, dedicat des de ben jove al món de l'hostaleria.

Actualment té dos supermercats, un hotel, quatre restaurants, una gasolinera i el celler de Castell de Biart, que ha creat una marca de vins pròpia i de qualitat a l'Alt Empordà. Pimec ha valorat, també, la seva gran tasca al món de l'associassionisme, des d'on ha defensat sempre el paper dels autònoms.

És president de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona i vicepresident de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments. També ostenta la vicepresidència de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya.



Lee, premi a una trajectòria

De la seva banda, Dídac Lee, nascut a Figueres, va rebre el reconeixement a la trajectòria professional d'una persona autònoma. Lee, amb més de 20 anys d'experiència en la creació de start-ups, ha fundat més de 15 empreses i és conseller delegat d'Inspirit, grup d'empreses tecnològiques i innovadores format per diferents companyies amb presència a Barcelona, Buenos Aires i Silicon Valley, entre d'altres localitzacions.

Ha rebut el premi al millor emprenedor tecnològic per la Universitat de Cambridge, el Premi Nacional d'Internet de la Generalitat de Catalunya i ha estat reconegut per l'IESE com un dels 40 empresaris menors de 40 anys més influents.



Reconeixement a les persones autònomes

L'acte va tenir lloc a la Fundació Joan Miró, ubicada a la montanya de Montjuïc, a Barcelona, i va ser conduït per l'actor i humorista Queco Novell.

La primera Nit dels Autònoms va comptar amb la presència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir El Homrani, qui va lliurar els guardons als autònoms catalans que han destacat en diferents àmbits. El president de la patronal, Josep González, i el president d'Autònoms PIMEC, Miquel Camps, també van participar en el lliurament dels guardons.

El Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, Jaume Taulats i Soler (Tarragona), Montserrat Rossell (Lleida) i Anna Almécija Casanova (Barcelona), completen la llista de premiats.