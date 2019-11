La 3a edició de la Fira TreballemGi incrementa el nombre d'ofertes de feina i ja supera els 400 aspirants inscrits

La 3a edició de la Fira TreballemGi que se celebrarà dimecres que ve a Girona ha incrementat el nombre d'empreses participants. En concret, aquest any n'hi ha 35, entre les quals algunes de treball temporal, que ofereixen fins a 150 ofertes de feina de diferents sectors. La fira ha crescut any rere any i això ha fet que ja hi hagi més de 400 persones inscrites cinc dies abans de la celebració. En aquest sentit, des de la Cambra de Comerç de Girona, organitzadora de l'acte, destaquen que aquesta edició es fa a l'Auditori, per tal de poder donar resposta a la demanda. Els aspirants també trobaran sis tallers i les empreses que decideixin contractar un jove durant almenys sis mesos a jornada completa optaran a un ajut de 4.950 euros.

L'Auditori de Girona acollirà aquest dimecres 13 que ve una nova edició del TreballemGi. Una fira que té l'objectiu d'apropar empreses gironines amb persones que o bé busquen feina o bé volen millorar l'actual. El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, reconeix que està "especialment" adreçat als joves que han acabat la seva formació, o aquells que ni estudien ni treballen i estan buscant un lloc de feina.

En aquest sentit, Fàbrega ha destacat les ajudes que rebran les empreses que decideixin contractar algun d'aquests joves. Si incorporen una persona d'entre 16 i 29 anys a la seva plantilla durant almenys sis mesos i a jornada completa, optaran a una ajuda de 4.950 euros.

Unes aportacions econòmiques que el president de la Cambra explica que se "solen acabar ràpid". "Aquesta és una bona notícia, ja que vol dir que s'aposta pels joves per part de les empreses", assenyala.

Entre els perfils dels més de 400 aspirants que ja hi ha inscrits n'hi ha tot tipus, amb formacions diverses i d'àmbits diferenciats. Fàbrega explica que intenten que els perfils s'ajustin a les ofertes.

Unes places que s'han incrementat en bona mesura perquè també ha crescut el nombre d'empreses participants. Aquest any són 35, deu més que la darrera edició. Els sectors més demandats són hostaleria, indústria, logística i l'alimentació.

Pocs aspirants d'FP

Una de les particularitats, explica el president de la Cambra de Comerç de Girona, és que no hi ha massa joves amb Formació Professional, ja que "afortunadament surten col·locats en empreses" un cop acaben els seus estudis. Fàbrega assenyala, que els pocs que s'inscriuen és per intentar millorar les condicions que tenen actualment.

Des de la Cambra han aprofitat per demanar una "aposta clara" cap a la Formació Professional Dual, ja que és una manera "molt efectiva" de trobar "treballadors qualificats en llocs específics". "No té cap sentit que hi hagi empreses que tenen personal que no és adequat i, en canvi, gent qualificada que busca feina", ha reblat.

A banda de les ofertes, els inscrits també poden participar en sis tallers complementaris, cinc en relació a oficis – robòtica, estètica, mecànica, cuina i automatismes – i un sobre xarxes socials.

Més Fires

Finalment, des de la Cambra de Comerç no descarten poder traslladar les fires a altres comarques. De fet, ja se'n fan també a la Selva i l'Alt Empordà, però Fàbrega aposta per obrir-ho a d'altres localitats, si es dona el cas. "És complicat a vegades per algú desplaçar-se 50 quilòmetres cada dia. Entenem que ha de ser una cosa territorial", ha conclòs.