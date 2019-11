Telefónica engega un pla per revolucionar la seva organització i estratègia

Revolució a Telefónica. La companyia de telecomunicacions va donar ahir llum verda a un nou pla de transformació amb el focus posat en els seus quatre principals mercats: Espanya, Brasil, Regne Unit i Alemanya i l'escissió dels negocis de la resta de països de Llatinoamèrica (excepte Brasil), que agrupa en una única societat.

A més, crea dues noves unitats, Telefónica Tech, que aglutinarà l'àmbit digital en el qual es desenvoluparan els negocis de ciberseguretat, Internet de les Coses i cloud (núvol); i Telefónica Infra, que recull els actius d'infraestructures de comunicacions (torres) i redefineix el seu centre operatiu.

El pla, dissenyat durant la celebració del consell d'administració que va tenir lloc a Barcelona dilluns i dimarts, suposarà la primera gran transformació de la companyia des de l'arribada de José María Álvarez-Pallete a la presidència l'any 2016. «La nostra essència és canviar, és saber canviar, és adaptar-nos, buscar aliances i saber que res és immutable. Aquesta és l'essència de Telefónica i el que l'ha fet forta en els últims anys», assegurava Álvarez-Pallete a l'inici de la presentació del nou pla amb el qual va posar a caminar ahir el que anomena la «nova Telefónica».

És una Telefónica que estarà més enfocada a aquells mercats més consolidats, en els quals pot créixer de forma sostenible a curt termini, i allunyar-se d'altres que generen més dubtes per la seva inestabilitat, com és el cas d'Argentina o Veneçuela. Espanya, Brasil, Alemanya i el Regne Unit constitueixen els quatre mercats principals per a l'operadora, però la companyia està present en un total de 14 països.

Entre els quatre, al tancament del tercer trimestre del 2019, concentraven 218,1 milions d'accessos (el 63 de el total) i el 80 d'ingressos, Oibda i flux de caixa operatiu (OpCF), de manera que la companyia ha decidit «prioritzar» el gruix de les seves inversions en aquests quatre mercats.

Així, Telefónica segregarà tots els negocis de Llatinoamèrica en una nova companyia amb l'objectiu d'atraure inversors i capturar sinergies, però situant-los «probablement amb un diferent nivell d'exposició», en paraules de Pallete, cosa que significa que no es descarta desfer-se d'actius allà, en cas que fos necessari.

«La fórmula tradicional s'ha esgotat i hem de reforçar les operacions a Llatinoamèrica perquè no som capaços de créixer per sobre de la inflació a molts mercats», va explicar el president de Telefónica, que va assegurar que «totes les opcions estan obertes».

Pallete sempre ha insistit que la Telefònica del demà s'aproximaria més a una tecnològica que a una operadora de telecomunicacions i aquest és l'horitzó al qual pretén dirigir-se. «Aquesta companyia dissenyada d'aquesta manera és més forta que la que teníem», resumia el president després de la presentació d'unes mesures amb què estima créixer i millorar els seus resultats.

Les previsions apunten a un creixement de dos punts percentuals en els diners efectius que genera (marge del flux de caixa operatiu) l'any 2020. Telefónica posa el focus en dos negocis claus, el digital i les infraestructures, amb la creació de dues unitats ad hoc.