El Govern aprova la primera línia de subvencions per a microempreses i autònoms amb una dotació de 2,4 MEUR

El consell executiu ha aprovat aquest dimarts la convocatòria de la línia 1 de subvencions per a microempreses i autònoms afectades pels efectes de la covid-19 amb una dotació total de 2,4 milions d'euros: 2,16 per aquest any i 240.000 per al 2021.

Les subvencions formen part del pla de xoc de Treball de gairebé 60 milions d'euros per pal·liar les conseqüències socials i laborals de la covid-19 en els empresaris més petits, que són la majoria a Catalunya. Les subvencions financen projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la formació associada per ajudar a mantenir l'ocupació en microempreses i entre autònoms que tinguin fins a 10 empleats.

D'altra banda, el Govern també ha aprovat subvencions a través del Servei Públic d'Ocupació (SOC) per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de la reorientació per a l'ocupació, amb un import total de 1,03 milions d'euros: 830.080 euros per aquest any i 207.520 per al vinent.

Les subvencions podran beneficiar ajuntaments de més de 10.000 habitants o les seves entitats dependents amb competències en matèria d'ocupació; entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, que acreditin un mínim de 2 anys d'experiència en selecció de personal –excloent-hi les que són inscrites en el registre de centres i entitats de formació del SOC, excepte en el cas de les que hagin participat en el programa d'orientació i acompanyament a la inserció o el programa d'espais de recerca de feina.

Excepcionalment, també es permetrà optar a les subvencions a les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori.