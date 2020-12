Obren una linia d'ajuts per a bars, restaurants i locals situats en centres comercials

El Govern de la Generalitat ha obert una nova línia d'ajuts de fins a 3.000 euros per a bars, restaurants, centres d'estètica i botigues de centres comercials afectats per les restriccions. La Conselleria d'Empresa dona finalment llum verda a una segona línia de subvencions per costejar despeses fixes, com el lloguer i els subministraments, dotada d'un pressupost de 60 milions d'euros i pendent d'obrir-se des de principis de novembre.

La conselleria dirigida per Ramon Tremosa va activar ahir el formulari de sol·licitud per postular els ajuts. Els potencials beneficiaris hauran de presentar la seva petició per via telemàtica a la pàgina web del Departament de Empresa i l'assignació dels recursos es designarà per ordre de sol·licitud. No obstant això, aquells empresaris o autònoms que ja van postular per a la primera línia d'ajuts i en van quedar fora tindran prioritat d'assignació.

Les subvencions contemplen una forquilla d'entre 1.500 euros i 3.000 euros. Els locals tancats en centres comercials tindran accés a un pagament de 3.000 euros; els negocis de la restauració podran sol·licitar 2.000 euros i els centres d'estètica, 1.500 euros. Quedaran exclosos d'aquesta nova línia d'ajuts aquells que ja hagin rebut algun dels ajuts previs de format similar habilitats per la Conselleria d'Empresa, però sí que són compatibles amb altres subvencions habilitades des d'altres administracions. Els sol·licitants tenen fins al 30 de desembre per formular la seva petició.