Un jutge condemna a Lidl a indemnitzar al creador de Thermomix per plagiar la seva patent

El Jutjat Mercantil 5 de Barcelona ha condemnat a Lidl per comercialitzar un robot de cuina que infringeix els drets de patent de la màquina Thermomix, i li imposa indemnitzar al creador de la màquina i retirar del mercat tots els robots de cuina 'Monsieur Cuisine Connect', de la marca Silvercrest.

La sentència, consultada per Europa Press, detalla que la quantitat de la indemnització a Vorwerk, titular de la patent de Thermomix, es fixarà en la fase d'execució de la sentència, una vegada aquesta sigui ferma, i la titular de la patent va reclamar al judici una indemnització equivalent al 10% de les vendes de la màquina comercialitzada per Lidl.

Així, el jutge estima la demanda de Vorwerk contra Lidl pels drets de la patent, després d'analitzar els informes de perits de totes dues empreses, que han contraposat arguments sobre si la patent de Thermomix va incorporar novetats suficients respecte a altres robots de cuina anteriors.

El Jutjat conclou que la màquina comercialitzada per Lidl "reprodueix totes i cadascuna de les característiques" de la patent de Vorwerk, per la qual cosa ha infringit la Llei de Patents.

Per part seva, Lidl va argumentar que el seu producte no infringeix els drets de patent de Thermomix, i va demanar al Jutjat anul·lar la patent perquè considerava que hi ha "falta de novetat" respecte a màquines similars comercialitzades abans que aquesta, alguna cosa que el jutge ha desestimat.



Destruir el material

Lidl pot recórrer la fallada en apel·lació, però "ha d'atendre tots els extrems de la condemna" i si no ho fa, Vorwerk pot demanar l'execució provisional de la sentència mancant quantificar les indemnitzacions per danys i perjudicis, ha detallat el TSJC.

A més de la indemnització per danys i perjudicis, la sentència imposa a Lidl la prohibició d'importar, emmagatzemar, oferir i comercialitzar aquests robots de cuina.

Haurà de retirar del mercat tots els exemplars "que es trobin en el seu poder i en el dels seus distribuïdors, així com tots els documents comercials, material publicitari i promocional o altres documents en els quals es reprodueixi aquest producte, inclosa Internet", que haurà de destruir; prohibeix, d'ara endavant, importar, emmagatzemar i vendre la màquina, i haurà de pagar les costes del judici.