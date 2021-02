Repsol perd 3.289 milions pels efectes de la COVID

Repsol va perdre 3.289 milions d'euros en 2020 per l'enfonsament de la demanda i dels preus del cru i del gas per la COVID-19, que li van portar a ajustar el valor els seus inventaris en -978 milions d'euros i a revisar actius de producció amb uns resultats específics de -2.911 milions d'euros. Tancant, així, el segon any consecutiu de la companyia en números vermells, després que el 2019 registrés un resultat net de 3.816 milions d'euros després d'una correcció comptable de 4.800 milions per a ser més «verd». El resultat net ajustat, que mesura específicament l'acompliment dels negocis, va anar de 600 milions d'euros. «La pandèmia va canviar per complet el panorama de l'any», va reconèixer el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, en la conferència amb analistes per a presentar els resultats de l'any 2020. El coronavirus va generar un entorn d'extrema dificultat per a la companyia.