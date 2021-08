El preu de la llum a l’Estat torna a batre el seu rècord històric per tercer dia consecutiu avui. Segons les últimes dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE), l’import mitjà del MWh se situarà en els 113,99 euros, per sobre els 111,88 euros per MWh registrats ahir.

El preu mínim de la llum serà de 99,48 euros per MWh, mentre que el màxim s’enfilarà fins als 125,43 euros per MWh. L’increment dels últims dies es deu a la previsió d’un major consum amb vista a l’onada de calor d’aquesta setmana, així com l’encariment dels drets d’emissió de diòxid de carboni, una menor contribució de l’energia provinent de fonts renovables o les baixes reservar de gas a Europa.

El moment en què serà més car encendre electrodomèstics serà entre les 19.00 i les 22.00 hores, quan el preu de la llum es mantindrà per sobre els 124 euros per MWh. El mínim es registrarà entre les tres i les quatre de la matinada, quan l’import serà de 99,48 euros per MWh.

L’escalada de preus va començar el dilluns passat, quan l’import de l’electricitat es va situar en els 106,57 euros per MWh. L’endemà va pujar als 111,88 euros per MWh, i avui marcarà la xifra històrica de 113,99 euros. A banda de les xifres registrades durant els últims tres dies, també destaquen els preus de 106,57 euros per MWh corresponents al 21 de juliol i de 106,27 euros del 3 d’agost. En menys d’un mes, el preu de la llum a l’Estat ha marcat els cinc imports més elevats de la història pel que fa a la subhasta diària.

Per la seva banda, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va defensar que el govern espanyol està buscant solucions a l’elevat preu de la llum «des del primer dia», però va descartar que es pugui mitigar de forma immediata.

En una atenció als mitjans ahir a Cadis, Montero va admetre que la rebaixa temporal de l’IVA o la suspensió de l’Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica no ha implicat una caiguda del preu «satisfactòria» i va reconèixer que cal «seguir treballant».

La ministra va argumentar que l’executiu està impulsant «mesures estructurals» a «mitjà» termini, que busquen introduir en major mesura les energies renovables a la cadena elèctrica, i va esperar que això tingui impacte en la factura de la llum a finals d’any.

Montero va atribuir els preus rècord de la llum al cost de les matèries primeres en l’àmbit internacional -la tona de CO₂ i el gas-. La ministra d’Hisenda va dir que cal «revisar el funcionament del mercat elèctric» en l’àmbit europeu de forma «urgent» perquè sospita que té «distorsions». «Espanya no ho pot fer sola», va afirmar.

Contra els populars

D’altra banda, la titular d’Hisenda va culpar anteriors governs del PP. Segons Montero, els populars són «força responsables» de la situació actual perquè el pas de José María Aznar i Mariano Rajoy per la Moncloa va ser «nefast per a la política energètica». «Es van carregar l’impuls a les energies alternatives», va dir.

Si s’hagués continuat l’aposta del PSOE amb José Luis Rodríguez Zapatero, «avui no estaríem assistint a un preu desorbitat de l’energia», ja que es tindria capacitat per generar i emmagatzemar energies renovables i no se seria tan dependent d’altres fonts com el carbó, amb preus disparats, va argumentar Montero.

Per la seva banda, el PP va carregar contra la Moncloa pels preus de la llum. La vicesecretària de Política Social dels populars, Ana Pastor, va exigir en una entrevista a RNE aquest matí la convocatòria urgent de la Diputació Permanent del Congrés perquè comparegui la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.

«Han de sortir i donar la cara», va dir Pastor, que va instar el govern espanyol a emprendre les reformes estructurals necessàries, però va lamentar que la Moncloa «no té ni una sola idea que resolgui el problema».