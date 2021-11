La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha proposat un total de 729.370 euros de sanció per a vuit empreses que formen part d'un sistema de franquícies de l'empresa Condis per competència deslleial, amb diferents incompliments en la normativa laboral, com a frau en la contractació.

Segons un comunicat del departament d'Empresa, la proposta de sanció és resultat d'una actuació conjunta amb les forces i cossos de seguretat el passat mes de juny a Barcelona, en la que es va constatar una pràctica de competència deslleial per part d'aquestes empreses.

Durant la investigació es van detectar "importants incompliments" de diferents matèries de la normativa laboral, com a frau en la contractació, falta de contracte de treball, falta d'alta en la Seguretat Social, cessió il·legal de treballadors, obstrucció a l'activitat inspectora, infraccions en matèria de jornada laboral i de prevenció de riscos laborals i treball de menors, entre d'altres.

A causa d'aquestes infraccions, la Inspecció de Treball considera que aquest sistema de franquícies ha comès frau de llei i proposa diferents quanties de sanció, que sumades s'eleven als 730.000 euros.