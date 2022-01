Com ja va fer la passada primavera amb els ERTO i els sous dels alts executius, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha volgut visibilitzar el seu malestar amb el sector banquer per la deterioració del servei que presta a les persones d’edat avançada, que s’ha aguditzat en els últims mesos a conseqüència de les fusions d’entitats i tancaments massius d’oficines. Per això, va convocar ahir d’urgència als responsables de les tres patronals bancàries (AEB, CECA i UNACC), als quals ha donat un mes de termini per desplegar noves mesures. El missatge que volia traslladar a la societat és que «el Govern urgeix a garantir la inclusió financera de la gent gran».

Els problemes d’exclusió financera provocats per la reconversió bancària han estat una constant en el debat públic des de l’anterior crisi de 2008-2014, que es va passar per damunt a bona part del sector. Fins ara era més habitual que la polèmica se centrés en les poblacions rurals que no compten amb una oficina (s’han incrementat un 23% des de 2008, de les 3.569 a les 4.405 del tancament de 2020). Però en els últims mesos han guanyat rellevància els afers que estan patint les persones majors amb la limitació dels horaris d’atenció en finestreta i l’obligació de fer unes certes gestions en els caixers o per mitjans digitals.