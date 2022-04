El jutge manté imputat Oleguer Pujol després d’un dur escrit de la fiscalia

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha rebutjat l’últim intent d’Oleguer Pujol d’arxivar el procediment en què està imputat per les operacions immobiliàries realitzades a través de Drago Capital. El magistrat rebutja pronunciar-se fins que doni per conclosa la instrucció de la causa, en què Anticorrupció considera que hi ha indicis «sòlids i indiscutits» de delicte contra la Hisenda Pública i «elements incriminatoris» suficients de blanqueig de capitals.

Oleguer, que està pendent de judici per l’anomenat cas Pujol, en què s’enfronta a una petició fiscal de vuit anys de presó per associació il·lícita i blanqueig, havia sol·licitat el sobreseïment del procediment, que va començar al Jutjat Central d’Instrucció número 1 i després va passar al 5, amb intenció que s’unís al que afecta tota la família, però no es va arribar a fer. Per rebutjar la pretensió d’Oleguer Pujol i altres dels imputats, el jutge ha fet seu un informe d’Anticorrupció en què s’explica que entre el 1992 i el 2000 es van ingressar 116 milions de pessetes (697.174 euros) al seu compte a Andbanc. Entre el 1992 i el 1999 s’hi van rebre almenys 10 transferències de comptes del seu germà gran, Jordi Pujol Ferrusola, a qui els seus pares, l’expresident de la Generalitat i la seva dona, Marta Ferrusola, van encarregar gestionar el patrimoni familiar, segons afirma el jutge en la interlocutòria en què va donar per conclosa la instrucció del cas Pujol. Des d’allà, afirma la fiscalia, van sortir diferents aportacions al fons Drago Real Estate Partners i inversions a Panamà. El compte es va tancar el 2010 amb una disposició en efectiu de 100.000 euros, una altra de 73.000 lliures i una transferència a un compte d’Andorra de 800.000 dòlars. Els fiscals José Grinda i Juan José Rosa recorden diversos informes policials de 2015 en què es va descriure el recorregut que van fer les comissions derivades de l’anomenat Projecte Brick, pel qual es va procedir a la compravenda de desenes de sucursals del Banco Santander, a través de diversos contractes creuats i acords verbals entre diferents societats. Segons Anticorrupció, part dels diners van acabar en diferents paradisos fiscals. La policia va concloure que els pagaments per la compravenda d’immobles de l’entitat bancària es van camuflar a través de contractes signats amb ARD Choille i Marway.