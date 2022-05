Feijóo marca distàncies respecte un possible pacte amb Vox a Andalusia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que demanarà als votants de Vox que «tornin» al Partit Popular per «fer un centredreta molt potent a Andalusia que superi en vots i escons tota l’esquerra andalusa». En ser preguntat si avalaria en aquesta autonomia un acord entre PP i Vox com el que s’ha tancat a Castella i Lleó, va intentar marcar distàncies i va assenyalar que correspondrà a Juanma Moreno Bonilla «prendre aquestes decisions» en aquest cas, però que espera que els andalusos els donin «una majoria suficient per governar».

Pocs dies abans de fer la seva primera visita a Andalusia per participar en el seu primer acte de precampanya andalusa -acompanyarà dimecres que ve a Sevilla el president de la Junta-, Feijóo no va voler donar gaires explicacions sobre què passarà si el PP necessita Vox per governar. Sí que va afirmar, en una entrevista a RNE, que si Moreno guanya les eleccions ell avalarà que el seu candidat sigui el president de la Junta d’Andalusia. El líder del PP va indicar que correspondrà a Moreno «prendre decisions» en el cas que necessiti Vox, però va destacar que «el canvi a Andalusia ha anat bé» després d’«una coalició de Govern amb Ciutadans» i «acords parlamentaris amb Vox ». «Ningú no discuteix que avui Andalusia està molt millor que fa tres anys i mig», va afegir.