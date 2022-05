El 39,3% del salari dels treballadors espanyols es va destinar al pagament d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social el 2021, davant el 34,6% de la mitjana de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), segons l’informe ‘Taxing Wages’ publicat per aquesta organització.

Mentre que a l’OCDE la càrrega fiscal sobre els salaris es va reduir 0,06 punts percentuals respecte al 2020, a Espanya es va observar un augment de 28 punts bàsics.

En concret, l’IRPF va pesar un 11,3% sobre el salari a Espanya, davant el 13% de la mitjana de l’OCDE. Per la seva banda, les cotitzacions socials pagades per les empreses van suposar el 23% i les abonades pels treballadors, un 4,9%, quan la mitjana dels membres del ‘think tank’ dels països desenvolupats es va situar en el 13,5% i el 8,2%, respectivament.

Així, Espanya es va mantenir en el setzè lloc dels països amb més falca fiscal de l’OCDE, en un rànquing encapçalat per Bèlgica, on als treballadors se’ls reté el 52,6% del seu salari. Els belgues són els únics que han de transferir a l’Administració i la Seguretat Social una suma major del seu salari de la que ells reben en net

Per darrere de Bèlgica, els països amb major diferència entre salari brut i net són Alemanya, on es reté el 48,1%, Àustria (47,8%), França (47%), Itàlia (46,5%), Eslovènia (43,6%), Hongria (43,2%), Finlàndia (42,7%), Suècia (42,6%), Portugal (41,8%), Eslovàquia (41,3%), Letònia (40,5%) i Luxemburg (40,2%).

Per contra, els països de l’OCDE amb falques fiscals més baixes el 2021 eren Colòmbia (0%), Xile (7%), Nova Zelanda (19,4%), Mèxic (19,6%), Suïssa (22,8%), Corea del Sud (23,6%), Israel (24,2%), Austràlia (27,1%), Estats Units (28,4%) i Costa Rica (29,2%).

«La falca fiscal va augmentar a 24 dels 38 països de l’OCDE, va disminuir en 12 i es va mantenir sense canvis en dos», va explicar l’organització, afegint que es van observar augments superiors al punt percentual a Israel (1,02), els Estats Units (1,2) i Finlàndia (1,33).

«A gairebé tots els països on va augmentar la falca fiscal per al treballador solter, l’increment va ser impulsat per un IRPF més alt», va afegir l’OCDE, cosa que, en alguns països, va ser el resultat d’una mitjana de salaris més alts que interactuen amb sistemes progressius d’impostos sobre la renda, mentre que en altres casos va ser impulsat per una proporció més gran de guanys subjectes a impostos a mesura que el valor de les desgravacions fiscals i els crèdits fiscals van caure en relació amb la mitjana dels salaris.