La vaga de tripulants de cabina de Ryanair ha suposat fins aquest migdia la cancel·lació d’una trentena de vols a Espanya, una dotzena a l’aeroport de Barcelona (sis de sortida i sis d’arribada). Un total de 54 vols han patit retards a la sortida i 70 a l’arribada. La situació a l’aeroport de Girona ha sigut de gairebé normalitat fins al migdia.

Fonts de Ryanair han tornat a criticar durament els sindicats convocants de la vaga a l’acusar-los de no complir els serveis mínims decretats pel Ministeri de Transports i d’haver donat «instruccions» a tripulacions per boicotejar vols. Segons un comunicat de l’aerolínia, «per ara, les interrupcions en els vols que operen cap a/des d’Espanya com a resultat de les aturades laborals i els retards de l’ATC (control del trànsit aeri) han sigut mínimes. Menys del 3% dels vols espanyols de Ryanair s’han vist afectats per les vagues de tripulants de cabina convocades pels sindicats USO i Sitcpla. Tanmateix, és un assumpte preocupant que aquests sindicats han minat deliberadament la resolució de serveis mínims del Ministeri de Transports espanyol al donar instruccions a la tripulació perquè no es presenti als vols protegits. Aquestes instruccions sindicals són il·legals i perjudiquen els consumidors espanyols i l’economia espanyola que depèn d’aquests enllaços d’infraestructura de transport aeri. Tots els passatgers els vols dels quals han sigut interromputs han sigut notificats sobre els seus drets per correu electrònic o via SMS».

El cert és que la cancel·lació de vols ha causat malestar entre els viatgers afectats. Alguns es van queixar a l’aeroport de Barcelona de l’escassa informació i tutela de la companyia, que ha arribat a avisar de l’anul·lació dels vols quan els passatgers estaven fent cua.

Ryanair va considerar com a serveis mínims el 100% dels vols programats per a aquest dijous a Espanya, però en alguns casos no ha citat les tripulacions completes per operar-los, destaquen des del sindicat USO. Per això, malgrat haver citat de guàrdia més treballadors que un dia normal, no eren suficients per cobrir tots els vols.

Les cancel·lacions han sigut les rutes entre Barcelona i Billund (Dinamarca), Cracòvia (Polònia), París (França), Nàpols (Itàlia), Brussel·les (Bèlgica), en sentits anada i tornada; a les rutes entre Màlaga i Copenhaguen (Dinamarca), Berlín (Alemanya), Barcelona, Gran Canària, Santiago de Compostel·la, París (França) i Billund (Dinamarca), anada i tornada; i entre Santiago de Compostel·la i Madrid i Palma, anada i tornada.

Els sindicats van convocar sis jornades de vaga (els dies 24, 25, 26 i 30 de juny, i 1 i 2 de juliol). Les centrals USO i Sitcpla pretenen pressionar Ryanair per aplicar els drets laborals bàsics (com dies de vacances i dret de vaga) i les sentències judicials, així com aconseguir tancar un conveni i unes condicions de treball adequades. A la vaga estan convocats els 1.890 treballadors pertanyents a Ryanair i les agències de contractació Crewlink i Workforce de les deu bases espanyoles: Madrid, Màlaga, Barcelona, Alacant, Sevilla, Palma de Mallorca, València, Girona, Santiago de Compostel·la i Eivissa.