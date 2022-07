La confiança dels inversors alemanys pateix una forta caiguda

La confiança dels inversors alemanys s’ha deteriorat significativament durant el mes de juny com a conseqüència de l’impacte en les perspectives econòmiques de la crisi energètica i l’anunci de pujades de tipus d’interès del Banc Central Europeu, segons reflecteix l’índex d’expectatives per a Alemanya del Centre d’Investigacions Econòmiques Europees de Leibniz (ZEW, per les sigles en alemany). En concret, l’índex ZEW s’ha situat al juliol en -53,8 punts, davant dels -28 del mes de juny. Així mateix, l’avaluació de la conjuntura actual ha registrat un empitjorament substancial, fins als -45,8 punts des dels -27,6 del mes passat. En tots dos casos, el pessimisme dels inversors és lleugerament superior a l’observat al començament de la pandèmia el març del 2020.

«Les preocupacions sobre el subministrament d’energia a Alemanya, la pujada de tipus d’interès anunciada pel BCE i altres restriccions relacionades amb la pandèmia a la Xina han provocat un considerable deteriorament de les perspectives econòmiques», va comentar el president de ZEW, el professor Achim Wambach. D’aquesta manera, els experts valoren la situació econòmica de manera significativament més negativa i han rebaixat encara més la seva previsió ja desfavorable per als propers sis mesos.