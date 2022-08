Kave Home entra amb un sofà en el món de la Internet de les coses

L’Internet de les coses ha anat creixent amb passes de gegant en els últims anys. Això permet que diferents objectes físics de la vida quotidiana estiguin interconnectats entre si a través de sensors, programari o altres tipus de tecnologia amb l’objectiu d’intercanviar dades amb altres dispositius per mitjà d’Internet. Una de les empreses gironines que s’ha endinsat dins aquest món ha estat Kave Home, que opera dins el sector de l’hàbitat i l’interiorisme.

La companyia, amb seu a Sils, ha desenvolupat un sofà intel·ligent d’exterior que incorpora Internet de les coses. Aquest moble indica a la plataforma si està sent utilitzat i recull indicadors com la temperatura o el grau d’insolació. Tot això, dins el projecte Smartspace, liderat pel clúster de l’hàbitat i el contract CENFIM, on tres empreses i tres centres tecnològics d’arreu de Catalunya han invertit un total d’1,7 milions d’euros per dissenyar mobles intel·ligents i que s’han aplicat en tres prototips diferents, un d’ells, el dut a terme per Kave Home.

Els altres dos prototips en funcionament són un moble expositor intel·ligent i una porta automàtica. El moble expositor ha estat dissenyat per l’empresa Arquetypo, de Vilassar de Dalt, amb l’objectiu de monitorar en tot moment els productes exposats, la seva posició o il·luminació i alertar si porten una estona excessiva fora del seu lloc. Per altra banda, la porta automàtica, feta per la vallesana Motion4, té integrat una tecnologia òptica que permet detectar de forma més precisa i eficient la intencionalment de pas de les persones. La seva finalitat és evitar obertures innecessàries i així poder estalviar energia per a la calefacció o la refrigeració.

Aquest programa, cofinançament pel D’apartament d’Empresa i Treball en el marc de les Comunitats RIS3CAT fa que les associacions sectorials desenvolupin durant tres anys els projectes tecnològics transformadors d’alt impacte per a l’economia catalana. La seva intenció és digitalitzar un sector com el de l’hàbitat i l’interiorisme, que té poca presència dins aquest camp digitalitzat. Ho ha fet, principalment, enfocant-se cap als espais com l’hostaleria, les botigues o les oficines. Jaisiel Madrid, director tècnic del projecte Smartspace i Digital & Livinglab Manager de CENFIM, explica que l’objectiu del projecte és «accelerar la transició dels productes dels nostres associats cap a l’àmbit smart». A més, afegeix que «se n’ha parlat força en electrònica i electrodomèstics, però en interiorisme encara queda molt camí per recórrer».

Els centres tecnològics

A part dels tres prototips, en aquest projecte també ha dut a terme una plataforma d’Internet de les Coses i un gateway que «permeten, respectivament, connectar qualsevol producte hàbitat amb sensòrica», explica Madrid. La plataforma «uneix els diferents protocols de comunicació de cada producte, facilita que es connectin entre si i centralitza totes les dades que aporten per tal d’oferir valor tant per al gestor de l’espai com per a l’usuari del producte».

El tercer centre tecnològic, Leitat, ha desenvolupat una combinació de nodes de sensors de qualitat ambiental de baix consum amb la finalitat d’aportar valor a la resta de solucions i millorar el coneixement i control sobre els paràmetres de confort ambientals dels espais hàbitat.