Les exportacions gironines pugen un 15% en el primer semestre

Les exportacions de les comarques gironines han crescut un 15% en el primer semestre d’aquest any respecte al mateix període de l’any passat. Així, entre gener i juny de 2022 s’han venut mercaderies a l’estranger per un valor total de 3.809,6 milions d’euros. Tot i així, Girona és la província catalana que menys augmenta en exportacions en l’últim any. Lleida és la que té una pujada més pronunciada amb un 23,5%, seguida de Barcelona (17,2%) i Tarragona (16,5%), mentre que en el global de Catalunya creixen un 17,2% situant la xifra de mercaderies venudes a l’estranger en un valor de 46.492,6 milions d’euros. Mentrestant, a Espanya pugen per sobre la mitjana catalana. Ho fan un 24,4% i amb una facturació total de 190.919 milions d’euros.

El sector agroalimentari és el que continua encapçalant la venda de productes a l’exterior a Girona, i durant els sis primers mesos d’aquest any han significat 1.489,3 milions d’euros en vendes a l’estranger, representant un 39% de les exportacions totals de les comarques gironines. El segon amb discòrdia és sector dels productes químics, que creix amb més força que l’agroalimentari, arribant a facturar 747,8 milions d’euros durant els sis primers mesos d’aquest any. Els productes carnis lideren les exportacions a les comarques gironines, seguit de la maquinària i el material faramacèutic En termes mensuals, durant el mes de juny, es van vendre productes a l’estranger per un valor total de 722 milions d’euros, amb un creixement del 28,6% respecte al juny de 2021. En aquest sentit, el sector carni s’està recuperant de la forta baixada patida l’any passat i que va arribar a una xifra mínima de 110 milions d’euros el gener d’aquest any. En el mes de juny, però, les vendes de productes carnis a l’estranger es van situar en 168,5 milions d’euros, creixent un 19,7% en termes interanuals. Tot i així, la facturació en el primer semestre d’aquest any també és un 6,5% inferior a la del mateix període de l’any passat. De fet, si es desglossen tots els sectors en grups, s’observa que els productes carnis són els que més es venen a l’estranger, arribant a facturar 884,6 milions d’euros en aquest primer semestre. El segueixen la maquinària (287,1 milions) i els productes farmacèutics (271,6 milions). Cauen les vendes a Algèria França continua sent el país que rep més mercaderies de les empreses de les comarques gironines, que representen un 25,9% del total. Al llarg del primer semestre d’aquest any les exportacions al país gal han significat 985,9 milions d’euros en facturació. El segueixen Alemanya (300 milions), Itàlia (278 milions) i Xina (185,5 milions). Les exportacions amb Algèria han caigut un 58,3% a causa del bloqueig que existeix des de principi de juny Per altra banda, cauen de forma considerable les exportacions amb Algèria. La venda de mercaderies de les companyies gironines cap al país magrebí representen un percentatge mínim del total, però des que, a principi de juny, el Govern algerià va trencar relacions amb el Govern espanyol, les exportacions han baixat. D’aquesta manera, el juny d’aquest any es va facturar un 58,3% menys que el mateix mes de 2021 pel que fa a les vendes amb Algèria. Importacions: creixen un 28,5% Les mercaderies procedents d’empreses estrangeres cap a territori gironí també pugen. En concret, ho fan un 28,5% en el primer semestre d’aquest any, quan s’han importat productes per valor de 2.082,3 milions. Entre gener i juny de 2021 en van ser 1.631,9 milions. Per grups, el que s’importa més a les comarques gironines és el del material plàstic, seguit per la maquinària i els productes químics. Mentrestant, França també és el país que més importa a Girona, Itàlia és el segon i Alemanya el tercer.