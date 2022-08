Estudien presentar una demanda col·lectiva per l’estafa de les plaques solars

Els afectats per la presumpta estafa de l’empresa alemanya Sunblitz Kraft estudien presentar una demanda col·lectiva. Els afectats estan en contacte amb la Unió de Consumidors de Catalunya, que treballa per canalitzar els diferents casos en una causa conjunta. «Ens vam trobar a principis d’agost i al setembre tenim prevista una segona reunió», detalla Manuel Lucena, un dels usuaris. Els Mossos d’Esquadra investiguen els responsables de l’empresa de plaques solars Sunblitz Kraft per haver estafat almenys una vintena de persones. La policia catalana ha rebut des de principis d’estiu una quinzena de denúncies a municipis del Baix Camp, el Solsonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.

«Era una empresa alemanya que explicava que tenia 32 anys d’experiència, 100.000 instal·lacions, que tenia equips propis d’instal·ladors i que donava 25 anys de garantia en tots els elements», diu Damián Núñez, un altre dels perjudicats. «Un cop em van explicar el projecte, em van mostrar el tipus de plaques i vaig veure que tot eren primeres marques, em van convèncer», afegeix, en la mateixa línia, Lucena, que reconeix que en cap moment va desconfiar de la companyia. Els usuaris consultats indiquen que van avançar diners o signar crèdits per a la instal·lació de plaques solars que mai no han arribat a tenir. Quan contacten amb la companyia els respon un dels administradors -que respon a les inicials M.J-, que els dona «excuses» per no entregar el material i els explica que «un dels socis ha marxat amb els diners», detallen els afectats. Segons consta al Butlletí Oficial del Registre Mercantil, el 4 d’agost hi va haver canvis en la companyia i M.J. va ser nomenat com a administrador únic.