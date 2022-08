Licitacions que es repeteixen amb algunes millores

Sovint, després que una licitació hagi quedat deserta, l’administració opta per repetir-la més tard amb algunes condicions millorades. A Reus, per exemple, han quedat desertes dues licitacions a càrrec del Next Generation EU, per un total de 691.668 euros, per al subministrament i l’ancoratge de bicicletes d’ús compartit. Totes dues van ser declarades desertes el 26 de juliol. El 10 d’agost, l’ajuntament va tornar a treure el primer dels contractes a concurs, amb el mateix import, però amb un termini més ampli de durada.