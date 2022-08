Sánchez abordarà dimarts amb Scholz l’opció del gasoducte amb Itàlia

El president del Govern, Pedro Sánchez, es veurà dimarts a Berlín amb el canceller alemany, Olaf Scholz, amb qui comparteix el desig d’impulsar la interconnexió gasística d’Espanya a través dels Pirineus i de la qual intentarà convèncer el president francès, Emmanuel Macron, malgrat els recels.

Sánchez, que es troba en una gira llatinoamericana que inclou Colòmbia, Equador i Hondures, es va referir a aquesta interconnexió energètica amb França a la conferència de premsa que va oferir dimecres al costat del president colombià, Gustavo Petro.

Va recordar que la Comissió Europea ja reconeix aquesta connexió com a prioritària en els seus plans energètics per al futur i va agrair l’interès de Scholz a impulsar-la tal com va reclamar públicament fa uns dies. Però va advertir que si França manté el rebuig, hi ha un pla B que també figura entre les alternatives de la Comissió: una interconnexió energètica d’Espanya amb Itàlia.

En una conversa informal amb els periodistes que cobreixen la gira per Llatinoamèrica, Sánchez va explicar que no dona per perduda l’opció de la connexió per França i que, de fet, intentarà persuadir els francesos que és la millor opció, la més racional.

Va reconèixer que França sí que va desbloquejar connexions elèctriques pendents, però no la gasística, i pretén que Macron es convenci i el seu país no sigui un coll d’ampolla per permetre que la península Ibèrica deixi de ser una illa energètica i contribuir a la resposta que Europa ha de donar al «xantatge energètic» del president rus, Vladímir Putin.

La posició de Scholz va assegurar que l’ha defensat ja diverses vegades el canceller alemany, però que ara és quan ha tingut més repercussió l’apel·lació que ha fet a impulsar aquesta interconnexió.