La marca gironina de mobles i decoració Kave Home ha estat distingida amb el Segell d’Empresa Compromesa amb la Cultura (SECC) per part de la Fundació Catalunya Cultura. Aquesta fundació va tenir la iniciativa fa tres anys d’entregar aquests tipus de reconeixements amb col·laboració amb la Càdetra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la Universitat de Girona. En total, ja s’han distingit 14 companyies, i Kave Home és la tercera de les comarques gironines, després de Llet Nostra i Agrienergia.

Kave Home ha rebut aquest reconeixement per les bones pràctiques, la vinculació i el suport a la cultura. En concret, la firma gironina és membre del Barcelona Centre de Disseny, que impulsa iniciatives com la Baracelona Design Week, un esdeveniment que se celebra cada any. A part, també col·labora amb entitats com Ared, que acompanya a persones en risc d’exclusió social. A Girona, a més, ha patrocinat un festival de referència com el Temporada Alta, o el Fòrum Gastronòmic i, en el terreny esportiu, a l’Uni Girona.

«És una satisfacció, tant per a mi com per a tot l’equip que conforma Kave Home, que la Fundació Catalunya Cultura ens hagi atorgat aquest Segell», afirmava Francesc Julià, Managin Director de Kave Home. Julià, també afegia que «aquesta excel·lent iniciativa permet reconèixer el valor de totes aquelles accions en les quals treballem com a marca gironina de mobles en benefici de la cultura i la societat que ens envolta».