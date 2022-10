Els verds alemanys veten les ajudes als porcicultors

La penúltima setmana d’octubre, el grup parlamentari CDU/CSU alemany va presentar a la Comissió d’Agricultura del Parlament alemany, una proposta per articular una ajuda a favor dels criadors de porcs. Els partits que formen la coalició del govern es van oposar a la proposta.

En la proposta se sol·licitava la implementació ràpida i sense burocràcia d’una ajuda que permetés a les explotacions porcines alemanyes poder sortir de la crisi a curt termini, suport financer a les explotacions de reproductores perquè poguessin reconvertir els seus corrals, un informe d’avaluació de la competitivitat dels ramaders alemanys de porcs en comparació dels homòlegs europeus i internacionals, així com la introducció immediata d’un etiquetatge d’origen. En el cas de la reconversió de corrals, la proposta incidia que el cost de la conversió és de 8.000 euros per plaça, mentre que el finançament actual puja a un màxim de 62.000 euros per explotació, per la qual cosa aquesta quantitat s’hauria d’incrementar.

El grup parlamentari dels Verds, que forma part del govern, va justificar la seva posició en què el sector porcí alemany feia anys que s’enfocava i depenia de les exportacions i que la situació en què es trobava era el resultat d’aquesta política.

Lògicament, amb la resposta del govern, els porcicultors alemanys s’han sentit totalment desemparats. Insisteixen que dos anys de pèrdues financeres massives són massa.