Només el 0,4% dels treballadors que signen un contracte fix no supera el període de prova

Només el 0,4% dels treballadors que signen un nou contracte indefinit no superen el període de prova. Així ho constata una anàlisi divulgada per CCOO de Catalunya, en què desmenteix que les empreses estiguin utilitzant de manera massiva aquest mecanisme -que depèn de la professió pot oscil·lar entre un o sis mesos- com una mena de fals contracte temporal amb acomiadament gratuït. El sindicat també assenyala que sectors com l’hostaleria, l’educació i les activitats administratives són els nínxols on proliferen la figura del fix discontinu des de l’entrada en vigor de la reforma laboral. «Per primera vegada l’augment de l’ocupació en quantitat està sent compatible amb el fet que també aquesta augmenti en qualitat», va explicar el secretari de treball de CCOO de Catalunya, Ricard Bellera.

De tots els contractes indefinits que se signen cada mes a Espanya, només el 0,4% es va rescindir per l’empresa al·legant que el treballador no havia passat el període de prova. Un total de 2.290 acomiadats a tot Espanya. Un percentatge que s’ha mantingut pràcticament immutable durant els dos darrers anys, cosa que permet descartar que aquells períodes de prova més o menys llargs provoquin més o menys baixes i que l’entrada en vigor de la reforma laboral hagi modificat aquesta pràctica. En números absoluts, els treballadors indefinits cessats per aquest motiu sí que han augmentat, però també ho ha fet el nombre de contractes indefinits signats. Això manté aquest límit del 0,4% de baixes. Modalitat en creixement El sindicat va divulgar un informe en què analitza l’ús que estan fent les empreses del contracte estrella per reduir els alts nivells de temporalitat que històricament han caracteritzat el mercat laboral català i espanyol. La signatura de contractes fixos discontinus s’ha disparat en els últims mesos (+90%), però encara representen una part minoritària entre les contractacions. Actualment freguen el 15% de les noves contractacions i només estan empleats sota aquesta fórmula el 6% dels assalariats catalans. Des de CCOO de moment descarten un abús generalitzat per part de les empreses d’aquesta fórmula i assenyalen que, en la majoria d’ocasions, substitueix l’extint contracte per obra i servei. «S’està normalitzant amb més garanties l’estacionalitat de la nostra economia», va argumentar Bellera. És per això que a gremis on abans la figura del fix discontinu tenia poca presència ara comença a tenir-ne una mica més.