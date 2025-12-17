Per què escollir una companyia elèctrica local? Tres clients expliquen com una empresa de Banyoles els ha ajudat en el seu consum energètic
Tots tres han confiat en Agrienergia: un d’ells és un client domèstic, l’altre una oficina amb una instal·lació d’autoconsum i el tercer és una empresa industrial
Destaquen la proximitat i el tracte personalitzat com un dels punts forts que ofereix la companyia elèctrica gironina
Jaume Puig
El sector energètic ha viscut anys amb molt moviment. La transició energètica o la volatilitat dels preus han estat alguns dels reptes que han tingut un impacte més important. Dins d’aquest context, a les comarques Gironines i, concretament a Banyoles, Agrienergia ha apostat per un model de proximitat amb l’energia d’origen 100% renovable com a tret diferencial. Més de 130 anys després que el fill de Manuel Coromina i Faras iniciés la història de l’empresa amb els seus experiments, Agrienergia no ha deixat de créixer i d’innovar al mercat.
Però per conèixer una empresa, més enllà dels seus serveis o de la seva història, les històries de les persones o d’altres organitzacions que aposten pels seus serveis són una de les millors formes. Un veí d’un municipi gironí, una firma professional que ha convertit la seva seu en un laboratori d’autoconsum i una empresa industrial que gestiona grans consums coincideixen en el mateix: l’atenció i la proximitat d’Agrienergia és el punt més fort.
15 anys apostant per la proximitat
A casa d’Agustí Brugués fa més d’una dècada que es va apostar per Agrienergia. “Fa més de quinze anys que som clients”, explica, i recorda que van descobrir la companyia “gràcies als veïns del poble, que en parlaven molt bé”.
Brugués assegura que en aquell moment cercaven una empresa que els oferís proximitat, recomanada per persones conegudes i amb un tracte que els fes sentir segurs. I aquest va ser precisament el motiu que els va convèncer: la confiança. “Des del primer dia, l’experiència ha estat perfecta, tot ha anat rodat, sense complicacions”.
En un sector amb grans empreses on sovint predominen els canals automatitzats, ell valora especialment poder parlar amb algú “que no sigui una màquina” i sentir-se escoltat. De cara al futur, només demana mantenir aquest tracte i, si pot ser, continuar millorant els preus.
Instal·lació d’autoconsum en una oficina de Girona
Ribas Alvarez Assessors i Consultors, S.L. és una empresa de Girona que va apostar per l’autoconsum fotovoltaic com la culminació d’un projecte arquitectònic pensat des del principi per ser sostenible i eficient. “El projecte de l’edifici de Ribas Alvarez es va concebre des del primer moment com un espai sostenible. Més enllà dels materials i dels tancaments, teníem clar que la generació d’energia havia de seguir aquesta línia”, explica l’Angèlica Ribas i Donato, Presidenta del Consell d’Administració.
Incorporar l’energia fotovoltaica era la millor opció per coherència i també per eficiència, ja que en un edifici d’oficines s’hi treballa durant les hores de llum. Per a dur a terme el projecte ho van tenir fàcil, la relació amb Agrienergia venia de lluny i això va facilitar la decisió: “Ja coneixien la nostra instal·lació i el nostre consum, i això ens va donar molta confiança”. En aquest sentit, La Sra. Ribas destaca que la proximitat, el bon servei que ja havien “constatat” i un projecte sòlid i competitiu van fer la resta.
La instal·lació de Ribas Alvarez Assessors i Consultors, S.L. era un repte. Es tracta d’un edifici de set plantes amb la coberta plena d’aparells d’aire condicionat, poca superfície lliure i un espai que requeria solucions imaginatives. Agrienergia va proposar una estructura elevada per aprofitar cada espai i una planificació meticulosa. “Tot el procés es va executar tal com estava previst, amb una coordinació tècnica constant que ens va donar molta tranquil·litat”, apunta la Sra. Ribas.
Es va optar per crear una comunitat energètica pròpia que en l’últim any ha generat més de 24.000 kWh, ha reduït el consum un 13% i ha suposat un estalvi del 22%, equivalent a uns 10.000 euros anuals. La Sra. Ribas destaca sobretot tres aspectes en l’oferta d’Agrinergeia: la proximitat, el rigor i la claredat. “Valorem molt la seva manera de treballar: una planificació rigorosa, l’execució dins els terminis i una capacitat tècnica que es nota en cada decisió”, apunta, i destaca la informació al detall sobre subvencions, tràmits i rendibilitat del projecte que els van oferir amb transparència.
Cronofrío SA: grans consums, confiança encara més gran
Cronofrío SA necessitava fiabilitat, respostes àgils i capacitat d’adaptar-se a les peticions que anessin sorgint. Tot això ho van trobar amb Agrienergia, amb qui tenen contractat el subministrament elèctric i el servei d’assessorament energètic. L’empresa gironina cercava, sobretot, optimitzar consums, reduir costos i, sobretot, transparència. “Ens va convèncer la proximitat, el tracte personalitzat, el preu i la capacitat d’adaptar-se a les nostres peticions”, expliquen des de la companyia
El que més destaquen és la capacitat d’escoltar i resoldre qualsevol situació. “Sempre hem trobat que han estat predisposats a oferir-nos solucions a mida i molt ben estudiades amb una atenció molt humana”, resumeixen. I hi ha episodis que ho exemplifiquen, com el projecte pilot de flexibilitat de la demanda l’any 2023, un test pioner per a l’empresa.
L’empresa gironina també valora la proximitat. Tenir un equip a prop no només facilita la comunicació, sinó que ajuda a comprendre el context econòmic i energètic de les empreses del territori. I hi sumen un element clau avui dia: la sostenibilitat. “Ens han assessorat per optimitzar el consum i ens han informat sobre opcions d’eficiència energètica i autoconsum, ajudant-nos a reduir la nostra petjada de carboni, a més de certificar-nos que l’energia que consumim és 100% d’origen renovable. Una acreditació necessària per obtenir alguns certificats de qualitat”, asseguren.
