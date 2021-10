Els Papers de Pandora, fruit d’una investigació de 600 periodistes de 117 països amb la participació de 150 mitjans de comunicació, ha tret a la llum els secrets financers il·legals de 35 caps i excaps d’Estat i més de 330 alts càrrecs i polítics de 91 països, entre els 30.000 beneficiaris de les societats opaques. Són secrets que consisteixen, bàsicament, en amagar les seves fortunes a través de societats opaques a paradisos fiscals per evitar el pagament d’impostos. L’exparella de Joan Carles I Corinna Larsen és una de les persones que apareix com a titular d’una societat offshore. Segons la investigació, Larsen va disposar que, en cas de la seva mort, el 30% del Fons Hispano-Saudita d’Infraestructures es lliurés al rei emèrit.

A la llista també apareixen l’exprimer ministre britànic Tony Blair; l’antic director gerent del Fons Monetari Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn; el rei Abdul·là II de Jordània; l’entorn més proper de Vladímir Putin; el president xilè Sebastián Piñera; els cantants Julio Iglesias, Miguel Bosé i Shakira i l’entrenador de futbol Pep Guardiola, segons va avançar el diari El País, que ha tingut accés als documents a Espanya al costat de La Sexta. L’Agència Tributària va comunicar diumenge que investigarà «les possibles responsabilitats fiscals i penals» que es deriven de la investigació dels anomenats Papers de Pandora.

El treball periodístic d’anàlisi de la documentació ha estat coordinat pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació i, a més dels dos mitjans espanyols esmentats, han participat altres com The Washington Post, The Guardian i Le Monde.

Dotze milions de documents

La investigació periodística internacional s’ha nodrit de 12 milions de documents filtrats per 14 despatxos d’advocats especialitzats en operacions a paradisos fiscals. En els documents hi ha un total de 601 persones de nacionalitat espanyola i 751 societats offshore lligades a particulars o empreses amb seus a territori espanyol. Hi ha al menys 54 casos relacionats amb causes judicials obertes. La majoria dels implicats han utilitzat advocats andorrans i espanyols com a intermediaris per crear instruments financers opacs.

Belize, les Illes Verges Britàniques, Bahames i les Cook són un exemple dels paradisos financers en què operen aquests lletrats.

Segons els papers, el rei Abdul·là II de Jordània va gastar 100 milions de dòlars en cases de luxe a Califòrnia i altres llocs del món adquirides a través de societats opaques. El primer ministre de la República Txeca, Andrej Babis, i el president de l’Equador, Guillermo Lasso, també fan augmentar la llista d’usuaris d’aquestes eines financeres en què s’amaguen des de comptes bancaris fins a avions privats i iots, passant per mansions o obres d’art.

La investigació també revela nous detalls sobre importants donants estrangers del Partit Conservador del primer ministre britànic, Boris Johnson, segons la BBC i The Guardian.