Medina utilitza l’herència de l’àvia per pagar la fiança

L’empresari Luis Medina ha posat a disposició del jutjat que investiga el cas de les mascaretes l’herència de la seva àvia, María Eugenia Fernández de Còrdova, per fer front a la fiança de gairebé 900.000 euros que li va imposar el magistrat.

L’escrit va ser presentat davant del jutjat d’instrucció número 47 de Madrid dilluns, abans que Medina i l’altre imputat, Alberto Luceño, declaressin davant el magistrat del cas per primera vegada, per presumptament embutxacar-se una comissió de 6,6 milions en tres contractes amb l’Ajuntament de Madrid per subministrar material sanitari les primeres setmanes de la pandèmia.

Els drets a l’herència de Luis Medina estan fixats per la sentència dictada al Jutjat de Primera Instància número 12 de Sevilla, unes diligències en què l’empresari és «hereu i part demandant i al qual el Jutjat Instructor ja ha oficiat», detalla l’escrit.