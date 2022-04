Els «comuns» demanen presó pel cas del Consell Esportiu de l’Hospitalet

El grup municipal de L’Hospitalet en Comú Podem, que exerceix l’acusació popular en la causa del Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat, reclama condemnar a sis anys de presó a l’exsegon tinent d’alcalde Cristian Alcázar, i quatre anys i mig per a l’exregidor del PSC Cristóbal Plaza per l’acomiadament suposadament simulat del segon com a directiu del Consell.

L’escrit d’acusació, presentat ahir, atribueix a Alcázar un presumpte delicte de malversació, a Plaza una presumpta estafa i a tots dos un presumpta delicte contra la Seguretat Social. Segons els «comuns», el desembre de 2016 Alcázar havia exposat un tancament econòmic positiu de l’entitat, en la mateixa assemblea en la qual va anunciar que Plaza deixava el càrrec i el substituïa Eduard Galí. Creuen que Plaza i Alcázar van traçar un «pla» perquè el segon aconseguís un benefici econòmic amb l’acomiadament suposadament simulat i a partir de la subvenció que havia de rebre el Consell Esportiu de l’Ajuntament. La fiscalia Per aquesta mateixa peça de la causa del Consell Esportiu de l’Hospitalet, la Fiscalia va demanar condemnar a Alcázar a quatre anys i mig de presó a Plaza i a Alcázar per una presumpta estafa en l’acomiadament i un presumpte delicte contra la Seguretat Social.