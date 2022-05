El Congrés aprova la llei del «només sí es sí» amb un ampli suport

El Congrés dels Diputats és el lloc més imprevisible: ahir al matí, la llei del «només sí és sí» semblava ferida de mort per l’enroc socialista al voltant de la prostitució, però tot va canviar i el text va ser aprovat en Comissió amb un ampli suport parlamentari del qual no hi van participar PP i Vox. La llei de garantia integral de la llibertat sexual finalment no afrontarà la persecució del proxenetisme ni de la terceria locativa, l’aspecte polèmic que ha arribat a posar en dubte l’aprovació de la norma, després que el PSOE donés el vistiplau a una esmena transaccional pactada per Unides Podem, ERC, PNB, Bildu, el Grup Plural, la CUP i Ciutadans. Aquesta acceptació socialista va permetre salvar a l’últim moment la legislació.