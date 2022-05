Space X va silenciar una denúncia per assetjament sexual contra Musk amb 236.000 milions

SpaceX, l’empresa aeroespacial creada per Elon Musk, va pagar 236.000 euros per silenciar una assistent de vol que va denunciar el magnat per assetjament sexual i conducta sexual inapropiada. L’hostessa va acusar Musk de mostrar-li el penis erecte, fregar-li la cama sense consentiment i oferir-li un cavall a canvi d’un massatge eròtic durant un vol de la companyia, el 2016. El magnat va negar els fets. «Podem fer servir ‘Elongate’ com a nom de l’escàndol. És una mica perfecte», va tuitejar, alhora que va acompanyar el missatge amb una emoticona que riu.

L’hostessa treballava per a la flota d’avions corporatius de SpaceX. Després d’acceptar la feina, l’empresa la va animar a fer un curs de massatgista per poder fer massatges a Musk, explica el mitjà de comunicació Business Insider. L’acord d’indemnització per enterrar la denúncia es va signar el 2018 i incloïa una clàusula de confidencialitat.