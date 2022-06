Boris Johnson activa el procés de revisió del protocol d’Irlanda del Nord

El Regne Unit presentarà dilluns al Parlament una legislació per revisar unilateralment els acords comercials per a Irlanda del Nord després del Brexit, fet que augmenta el risc d’una guerra comercial i un nou enfrontament amb Brussel·les.

La ministra d’Afers Exteriors, Liz Truss, presentarà el projecte de llei a la Cambra dels Comuns, segons un document d’ordre parlamentari divulgat ahir. Londres fa mesos que amenaça de trencar el Protocol d’Irlanda del Nord, un acord comercial per a la província gestionada pels britànics que el Govern del primer ministre, Boris Johnson, va aconseguir per assegurar un conveni comercial més ampli entre Brussel·les i Londres. L’executiu sosté que l’aplicació del protocol ha fet malbé el comerç dins del Regne Unit i amenaça l’estabilitat política a Irlanda del Nord.

El protocol fixa que Irlanda del Nord segueix vinculada al mercat únic comunitari per a béns, per la qual cosa les mercaderies que creuen entre l’illa de Gran Bretanya i aquest territori han de passar controls duaners per assegurar que la frontera entre les dues Irlandes continua sent invisible. La nova càrrega burocràtica ha provocat, segons Londres i els partits unionistes nord-irlandesos, una escassetat de productes a més d’originar tensions polítiques a la província.