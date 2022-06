El PP retirarà el recurs que demana absoldre Bárcenas

La direcció nacional del PP ha decidit retirar el recurs elaborat pels seus serveis jurídics que demanava l’absolució de Luis Bárcenas per poder demanar, alhora, que el partit sigui absolt com a partícip a títol lucratiu en la causa per la caixa B i, en concret , per les obres de la seu del madrileny carrer Gènova. Era l’únic camí i, per això, la formació anterior va apostar per aquesta via. Però Esteban González Pons va confirmar en roda de premsa que la direcció que avui lidera Alberto Núñez Feijóo va conèixer ahir mateix aquesta estratègia judicial, que, va dir, no comparteixen.

I, per això, va explicar el vicesecretari, han decidit «retirar el recurs». L’escrit es va redactar al novembre i es va presentar tres dies abans del congrés de Sevilla que va acabar amb la presidència de Pablo Casado. Tot i aoxò, algunes fonts diuen que la formalització es va fer el 19 d’abril, ja amb la direcció de Feijóo.