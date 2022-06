Vox veu frenada la seva escalada electoral amb un resultat irrellevant

Ni un dels vots de Vox serà necessari perquè Juanma Moreno revalidi la presidència d’Andalusia. La majoria absoluta del PP va tirar per terra ahir totes les esperances del partit ultra de tornar a forçar la seva entrada en un govern autonòmic i posa fre al ritme de creixement del qual gaudia la formació de Santiago Abascal. Macarena Olona va obtenir 14 diputats -dos més que el 2018-, defraudant les expectatives amb les quals va ser enviada per la cúpula del partit a Andalusia: superar els 20 escons i emular la gesta de Castella i Lleó.

La realitat va ser una altra de molt diferent. Olona es va quedar molt lluny dels objectius que la formació havia marcat. I, sobretot, amb un resultat que serà irrellevant davant de la majoria absoluta del PP. Salvant comptades excepcions, com les eleccions gallegues de 2020 en què no van obtenir representació, es tracta d’un dels pitjors cops per a la formació ultra. «Cal felicitar Juan Manuel Moreno pel resultat obtingut, que li permetrà governar en solitari, cosa que esperem sàpiguen aprofitar», va afirmar Olona, tot intentant desviar l’atenció assegurant que «Andalusia ha dit no al Govern de Sánchez però no ha estat amb el resultat que a mi m’hauria agradat».