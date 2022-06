Els acompanyants dels caps d’Estat i de Govern van iniciar ahir el pla alternatiu a les jornades de treball de la cimera. La reina Letizia va exercir d’amfitriona i de bon matí els va companyar al Palau Reial de la Granja de Sant Ildefons (Segòvia) i a la Reial Fàbrica de Vidres. Cap a la una van tornar a Madrid per gaudir del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, on es van fer una foto per al record davant del Guernica de Picasso.