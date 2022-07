Un gran incendi a Califòrnia s’acosta al parc nacional de Yosemite

Un incendi forestal arrasa Califòrnia. Durant la matinada de diumenge el foc es va estendre, cremant milers d’hectàrees i obligant a fer evacuacions, mentre que milions de nord-americans pateixen una calor abrasadora que bat rècords i s’espera que s’intensifiqui, segons va informar l’agència France Press.

Més de 2.000 bombers, amb l’ajuda de 17 helicòpters, estan desplegats contra l’incendi, batejat com a Oak Fire, que es va declarar divendres a prop del parc nacional de Yosemite, va detallar el servei de protecció forestal de Califòrnia.

Les flames es troben a uns 48 quilòmetres del parc nacional, que fa unes setmanes es va veure afectat per un altre incendi que amenaçava les seves seqüoies mil·lenàries, algunes amb edats de fins a 2.000 anys i alçades de gairebé 80 metres.

En només dos dies des que es va declarar, l’incendi ja ha arrasat més de 6.300 hectàrees. Les autoritats van assegurar que el foc avança totalment descontrolat per culpa de la calor i la baixa humitat, que «dificulten» les feines d’extinció. «Les extremes conseqüències de la sequera han portat a un nivell crític de combustibilitat», va informar el servei de protecció forestal.

Considerat «explosiu» per les autoritats, l’incendi deixa al seu pas vehicles i cases destruïdes, mentre el personal d’emergència treballa per evacuar residents i protegir edificis amenaçats per les flames. Ja han estat destruïdes 10 propietats, cinc més van resultar danyades i milers estan en perill.

Més de 6.000 persones, la majoria residents de petits comtats, han estat evacuades, segons les declaracions del portaveu del cos de bombers de Califòrnia, citat pel diari Los Angeles Times. «Va ser paorós quan ens en vam anar perquè ens estaven caient cendres. Semblava com si estigués a sobre de casa nostra i venint molt ràpid en direcció a nosaltres», va relatar una de les dones evacuades, Lynda Reynolds-Brown.

«Vam començar a recollir les nostres coses, i va ser quan vaig tornar a pujar el turó, vaig mirar i vaig dir: ‘Oh, Déu meu’. Venia ràpid», va declarar el seu marit, Aubrey Brown.

La crisi va portar l’exvicepresident dels EUA Al Gore, incansable defensor de la lluita contra el canvi climàtic, a llançar diumenge severes advertències sobre la «inacció» dels legisladors nord-americans. «La mare naturalesa ja ha declarat una emergència mundial», va advertir.