Segona mort per la verola del mico a Espanya: un home de 31 anys a Còrdova

El Ministeri de Sanitat va confirmar ahir el segon mort per verola del mico a Espanya: un home de 31 anys a Còrdova. És la tercera mort per aquesta malaltia que es produeix fora de l’Àfrica des que el passat mes de maig es va declarar el brot d’aquesta infecció al Regne Unit. Aquests casos, segons argumenten les autoritats sanitàries espanyoles, ja han estat comunicats a l’Organització Mundial de la Salut i a la Comissió Europea.

A Espanya, segons les últimes dades recollides per la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (Renave), el 29 de juliol, s’han notificat un total de 4.298 casos confirmats de verola del mico. Procedeixen de 17 comunitats autònomes, amb Madrid i Catalunya com les més afectades, amb 1.656 i 1.406 infectats, respectivament.

Entre els pacients confirmats fins ara, un total de 4.081 són homes i 64 són dones. Segons les primeres anàlisis d’aquests brots, la majoria dels afectats són homes que mantenen sexe amb homes. En el 82% d’aquests supòsits, el contagi d’aquest virus es va produir per contacte en el context de relació sexual.

A Espanya, entre els infectats per aquesta malaltia només un 7% (135 pacients) han presentat complicacions greus al llarg del procés clínic, amb símptomes com infeccions bacterianes secundàries i úlceres bucals. De 3.750 pacients, almenys 120 casos van ser hospitalitzats (3,2%) i dos han mort. La primera mort la va comunicar divendres la Conselleria de Sanitat valenciana i es va produir per una encefalitis originada per la infecció.

Fa una setmana, el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va declarar l’epidèmia del virus de la verola del mico com una emergència de salut pública internacional.