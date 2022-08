Volodímir Zelenski ordena l’evacuació urgent de tots els civils de l’est d’Ucraïna

El Govern d’Ucraïna va ordenar ahir l’evacuació obligatòria de la regió de Donetsk, a l’est del país, que en els últims dies ha estat objecte de durs atacs militars. En una al·locució difosa dissabte a la nit al canal presidencial de Telegram, Volodímir Zelenski va demanar als habitants d’aquesta regió que encara no ho hagin fet que prenguin per ells mateixos la decisió d’evacuar Donetsk i els va assegurar que comptarien amb assistència completa tant logística com econòmica. «Confieu en mi. Com més aviat ho feu, com més gent abandoni la regió de Donetsk ara, menys temps tindrà per matar persones l’exèrcit rus», va destacar, després d’admetre que encara hi ha a la zona «centenars de milers de persones».