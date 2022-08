L’FBI registra la residència de Donald Trump a Mar-a-Lago

El setge de la justícia continua estrenyent-se al voltant de Donald Trump. Setmanes després que concloguessin les vistes públiques del comitè del Congrés que investiga l’assalt al Capitoli que han posat el focus al paper que va jugar l’exmandatari en aquella insurrecció i en la trama de Trump i el seu cercle per intentar revertir el resultat de les eleccions, aquest dilluns agents de l’Oficina Federal d’Investigacions (FBI per les seves sigles en anglès) van registrar la residència de l’expresident republicà al seu club privat de Mar-a-Lago, a Florida, segons va informar el mateix Trump en un comunicat.

Segons dues fonts anònimes de ‘The New York Times’ familiaritzades amb la investigació, la recerca sembla estar centrada en materials que Trump es va emportar al seu club privat i residència a Florida després d’abandonar la Casa Blanca. Altres fonts anònimes citades per ‘The Wall Street Journal’ han assegurat que el registre no està vinculat a la investigació dels fets del 6 de gener del 2021.

El registre es va produir amb una ordre judicial segons una font de ‘The Washington Post’. La Casa Blanca també va assegurar que no havia rebut informació prèvia sobre el registre i va remetre a Justícia per a més declaracions. El Departament, no obstant, va rebutjar fer comentaris i no va voler confirmar si el registre havia obtingut llum verda del fiscal general, Merrick Garland. L’FBI també va declinar les peticions d’informació dels mitjans.

Documents

Ja al febrer es va saber que els Arxius Nacionals havien aconseguit després de mesos d’intenses negociacions recuperar el mes anterior 15 caixes de documents que l’exmandatari els hauria d’haver donat però es va emportar Florida. Entre aquells documents n’hi havia alguns de classificats i també alguns marcats com a «top secret».

Trump només va accedir a entregar els documents als Arxius Nacionals davant la pressió de potencials accions judicials perquè fes aquesta entrega, a la qual està obligat per la llei de registres presidencials. Aquesta norma requereix que tots els documents i registres vinculats a activitats oficials del president, de memoràndums i cartes a correus electrònics, faxos i altres comunicacions escrites, es preservin i se li donin als Arxius.

Trump, indignat

L’acció de l’FBI d’aquest dilluns, que segons una de les fonts del ‘Times’ almenys en part pretenia comprovar si quedaven documents en el club, va ser revelada pel mateix Trump en el seu comunicat. En aquest va denunciar el registre en durs termes, comparant-ho amb el Watergate i emmarcant-lo com «un atac dels demòcrates de l’esquerra radical» que, segons ell, estan «desesperats» per evitar que torni a presentar-se com a candidat presidencial en les eleccions del 2024.

«És una agressió que només podria passar en països del tercer món. Lamentablement els EUA s’han convertit en un d’aquests països, corruptes a un nivell mai vist», va continuar Trump, que ha assegurat també que «res com això li ha passat mai a un president dels EUA».

El republicà, que no era a la residència de Palm Beach sinó que està estiuejant en la seva propietat a Bedminster (Nova Jersey) i es trobava a la Torre Trump de Nova York, va assegurar que els agents van tenir accés a la seva caixa forta.

Tot i que les fonts del ‘Times’ i el ‘Post’ han assegurat que el registre es va produir al matí, l’expresident va donar a entendre en el comunicat remès als mitjans poc abans de les set de la tarda que «un gran nombre d’agents» seguien a la residència, que va descriure com «sota assalt, atacada i ocupada».