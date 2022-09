Quilòmetres de cua al costat del Tàmesi en l’adéu a la reina

capella ardent. Londres va registrar ahir llargues cues per accedir a la capella ardent de la reina Isabel II, que va ser instal·lada al Hall del Parlament britànic, per on els ciutadans van circular lentament durant tot el dia per retre homenatge a qui va ser la seva sobirana durant set dècades. El fèretre de la reina va quedar instal·lat en un cadafal il·luminat per quatre ciris, cobert amb l’estendard reial. Un servei religiós celebrat pel primat de l’Església anglicana i arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, va marcar l’inici de la capella ardent de la reina.