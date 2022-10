UE i OMS insten a vacunar-se conjuntament de grip i covid

La Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) van recomanar ahir combinar en la campanya d’aquest hivern l’administració de les vacunes contra el coronavirus i la grip estacional, especialment en la població més vulnerable, per anticipar-se a una possible nova onada de contagis.

«La vacunació salva vides. Redueix les possibilitats de contagi i el risc de conseqüències greus de la covid-19 i de la grip», afegia la declaració en què les autoritats europees i mundials adverteixen que «no hi ha temps per perdre» i insten tota persona «elegible», especialment els més vulnerables, a vacunar-se com més aviat millor amb tots dos sèrums.

Els experts van advertir que la possible «cocirculació» dels dos virus situa les poblacions més vulnerables «davant un risc més alt de malaltia greu i mort» i la possibilitat d’«una major pressió tant als hospitals com als treballadors sanitaris».