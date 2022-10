El CIS dona a Pedro Sánchez la millor dada electoral de la legislatura

El penúltim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) va aixecar l’ànim a Pedro Sánchez després que li donés la victòria davant d’Alberto Núñez Feijóo. A l’estudi que es va publicar ahir, el resultat encara és millor. Si les eleccions se celebressin ara, el president del Govern i secretari general del PSOE obtindria una estimació de vot del 32,7%, la millor de tota la legislatura (en les últimes generals del 2019, es va emportar el 28,3% de les paperetes i 120 escons). Això, a 24 hores d’un nou cara a cara al Senat amb el líder del PP, és una injecció de moral.

El CIS, per altra banda, paralitza el creixement del principal partit de l’oposició a les enquestes. Feijóo millora en dues dècimes l’estimació del setembre, del 28,5% al 28,7%, però no experimenta l’embranzida de Sánchez, que en un sol mes ha crescut més de tres punts. Juga a favor de Gènova la mala ratxa de Vox: la formació de Santiago Abascal va passar del 12% al juliol al 10,3% al setembre, i ara, al 8,8%. Unides Podem s’estabilitza amb el 12,7%. L’efecte Yolanda Díaz es frena, tot i que segueix com la més ben valorada. Cs queda amb el 2,7%. I Íñigo Errejón pateix un revés: al setembre va vorejar el 2% i a l’octubre gairebé no supera l’1%.

Sánchez millora gairebé en tots els indicadors. En vot i simpatia, on fa un mes perdia, torna al lideratge en registrar un 27,4%, quatre punts més. El nombre de ciutadans que no hi confien ha baixat del 68,5% al 67%. A més, mentre el 21,3% el va triar al setembre com a favorit per a la presidència, ara l’escull un 22,9%. I a més puja de nota: del 4,37 passa al 4,47.