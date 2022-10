Meloni i Berlusconi avancen per a la formació del nou Govern a Itàlia

Al final, Giorgia Meloni i Silvio Berlusconi han decidit aparcar les diferències. Ara com ara. La líder del partit d’extrema dreta Germans d’Itàlia i el cap de la centredreta Forza Italia -respectivament, la primera i tercera força dins de la coalició que va guanyar les últimes eleccions- es van reunir ahir a Roma per reconduir la crisi oberta la setmana passada entre ambdues formacions, i avançar finalment cap a la formació d’un nou Govern. El motiu de la baralla era el pes de Forza Italia dins del gabinet que Meloni està confeccionant aquests dies i, aparentment, es va arribar a un acord. Els dos dirigents han decidit «acudir units», juntament amb l’ultradretà Matteo Salvini, «a la ronda de consultes que el cap de l’Estat, Sergio Mattarella», iniciarà els pròxims dies per formar executiu després de les últimes eleccions. L’objectiu és «donar com més aviat millor a Itàlia un govern fort, unit i d’alt perfil que es posi en marxa immediatament per afrontar les urgències», van assegurar.

Alguns senyals que la crisi es podia tancar s’havien visibilitzat durant el cap de setmana. L’indici més evident va provenir de Licia Ronzulli, exinfermera i amiga de Berlusconi des de fa anys, que el polític volia col·locar al gabinet governamental. Davant la negativa de Meloni, finalment Rozulli va renunciar públicament a ocupar un lloc a l’equip, i fins i tot va desmentir que el seu nom hagués estat un dels assumptes que estava dificultant la negociació amb Meloni. Per descomptat, ningú sap quant durarà ni si hi haurà més obstacles que facin malbé la relació en els propers dies. Als 86 anys, l’home que ha estat el primer ministre més longeu d’Itàlia està acostumat a manar i afronta una situació oposada a la de fa alguns anys. Aleshores els rols eren al revés. De fet, l’anterior vegada que Meloni i ell van integrar junts un Govern, Berlusconi era primer ministre i ella, la seva jove ministra de la Joventut. Deixar clar qui mana Lluny d’això, Meloni ha volgut aquests dies deixar clar que ella és la líder que mana ara. La raó és que Germans d’Itàlia és el partit que més vots ha obtingut. Per això, divendres a Meloni no li va tremolar la mà quan va exhibir tot el seu enuig amb Berlusconi. Ho va fer públicament. «A mi no em poden fer xantatge», va afirmar mentre la gravaven en sortir del Parlament, deixant en evidència el risc de fallida de la majoria sorgida de les urnes. També va ser significatiu que la reunió d’ahir es va celebrar a la seu a Roma de Germans d’Itàlia. Un senyal, aquest també, amb el qual Meloni volia deixar clar que era ell qui havia d’acudir, i no el contrari. L’ancià polític, segons sembla, ha acceptat de moment la situació per trobar un compromís amb la seva aliada, i avançar així en la confecció del nou executiu. Els propers a la líder ultradretana creuen que ho aconseguirà.