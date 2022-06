Fontajau tindrà capacitat per a 5.200 espectadors per a la Final Four a l’ACB

El pavelló de Fontajau lluirà com en les millors ocasions el proper cap de setmana del 18 i 19 de juny, amb motiu de la Final Four d’ascens a l’ACB. La disputa de la fase decisiva per conèixer quin altre equip de la LEB Or acompanya la temporada que ve el Granada a la màxima categoria farà que la instal·lació tingui una capacitat màxima de 5.200 aficionats, i en aquest sentit, ja està decidit i aprovat amb la Federació que s’obrirà l’antiga grada jove. A més es mantindran les habituals cadires a peu de pista per tal de poder donar resposta a l’alta demanda d’entrades que s’espera.

La FEB ha anunciat que aquest dissabte a les 15 h s’obrirà el procés de venda de localitats «una vegada es coneguin tots els equips classificats». No s’ha d’oblidar que el Girona encara no sap quin rival tindrà en les semifinals del dissabte 18, perquè el cinquè i definitiu partit de l’eliminatòria de quarts entre Lleida i Càceres no es resoldrà fins aquest divendres a la nit. Amb el cartell d’aspirants tancat, la Federació té previst anunciar també els horaris dels dos dies de competició. Des de Girona ja s’ha demanat intentar evitar una final que pogués coincidir a les 9 de la nit amb l’altra gran cita esportiva d’aquell dia: el Tenerife-Girona que pot tornar a dur els de Montilivi a Primera divisió.

La gestió de les entrades

La gestió de les entrades la portarà directament la FEB. Es podran comprar individualment per a les semifinals o per a la final, i també hi haurà la possibilitat d’adquirir un pack més bé de preu pels dos dies. La possibilitat de tornar a veure Girona a l’ACB 14 anys després està generant molta expectació, i que el club hagi aconseguit dur a Fontajau la Final Four encara n’ha acabat de disparar més l’interès. Aquesta temporada el Bàsquet Girona ha arribat a posar 4.000 espectadors al pavelló en partits com el debut de Marc Gasol el desembre passat contra Palma, la visita de l’Estudiantes en un assaig del que podria ser la gran final per a l’ascens, o el segon partit a casa en l’eliminatòria de quarts davant del Leyma Corunya. El club no podrà oferir descomptes ni reservar paquets de localitats per als abonats, perquè tota la gestió de les entrades correspon a la Federació. Els partits els emetrà en directe LaLigaSports TV tot i que Televisió de Catalunya té avançades les gestions per també disposar-ne dels drets i oferir a través d’Esport 3 tota la competició.