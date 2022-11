Èric Vila, el més recent a la llista

La FIBA, la federació internacional, torna a obrir una de les seves finestres i les seleccions ho aprofiten per avançar feina. Espanya, vigent campiona continental, prepara el següent assalt. L’any vinent hi ha Mundial i Sergio Scariolo, el tècnic, ha reunit un total de 16 jugadors per afrontar dos compromisos que li serviran per treure conclusions i planificar el que ve a partir d’ara. Entre els escollits, dos gironins. Un d’ells, Yankuba Sima, ja sap de què va tot plegat. L’altre, Èric Vila, tot just s’hi estrena. És el més recent de la nòmina de jugadors de la província que, alguna vegada, han estan cridats per la selecció espanyola. Fa pinta que debutarà, amb més o menys participació, o divendres contra Itàlia o el dilluns davant Països Baixos.

La llista de gironins, per tant, es continua ampliant. Premi per a Vila, que viu un moment dolç. Mesos després de celebrar l’ascens a l’ACB amb el Bàsquet Girona, tot just ha tastat la màxima categoria amb el club de Fontajau, on està participant de manera regular, sense desentonar i sent important en els esquemes del seu entrenador, Aíto García Reneses. Els números, i sobretot el rendiment, han obtingut els seus fruits i Scariolo vol aprofitar el seu bon moment per veure’l en acció amb el combinat nacional. Vila acompanyarà un altre gironí com ho és Yankuba Sima, qui suma 8 internacionalitats. L’ara pivot del Reyer Venezia Mestre hi va debutar ara fa gairebé un any, en els duels amb Macedònia i Geòrgia i amb molt bones sensacions: 12,5 punts i 7,5 rebots de mitjana. L’actual llista la completa un vell conegut a Fontajau; no és gironí, però Pep Busquets va jugar cedit al Bàsquet Girona el curs 20/21 a la LEB Or.

En total, són set els jugadors gironins que al llarg de la història han estat convocats alguna vegada amb Espanya. L’històric Pep Cargol, de Sant Joan les Fonts, va ser 47 vegades internacional i encapçala la llista. Un dels grans noms propis de l’ACB, amb 511 partits a la màxima categoria i una bona colla de temporades al Reial Madrid, on va guanyar tota mena de títols abans de fitxar pel Valvi Girona el 1995.

Cargol fa temps que va canviar les pistes pels despatxos i ara es mira el bàsquet des d’una altra perspectiva. Més jove és el ripollenc Xavi Rabaseda, l’ara jugador del Bilbao Basket. El seu èxit més destacat al llarg de les 36 internacionalitats que col·lecciona amb l’absoluta és la medalla d’or en el Mundial de la Xina del 2019. El segueix Oriol Paulí, ara al Barça, on hi ha tornat després de madurar unes quantes temporades al Gran Canaria i l’Andorra. Són 12 vegades les que el gironí ha vestit la samarreta d’Espanya. Alguna més que Jordi Trias, ja retirat, però amb un currículum envejable. El pivot, campió de l’Eurolliga amb el Barça el 2010, ha sigut 8 cops internacional. Va formar part de la prellista de jugadors que podien disputar el Mundial del 2006 (i que l’equip acabaria guanyant) però no va ser un dels escollits.

Completa aquesta nòmina Joan Pagès, pivot de l’Estartit que hi va aparèixer poc -quatre vegades- estrenant-se el 1987. Tres partits amistosos i un d’oficial de classificació per a l’Europeu del 1989 que s’acabaria celebrant a l’antiga Iugoslàvia. Llavors, Èric Vila no havia ni nascut i encara li faltaven uns quants anys per aparèixer.