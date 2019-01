Projecció gratuïta de «La llista de Schindler» per a ultradretans

Un cinema alemany ha ofert entrades gratis als membres d'Alternativa per a Alemanya (AFD) per veure La llista de Schindler, cosa que ha molestat la formació ultradretana.

El cinema de la petita ciutat de Hachenburg va projectar l'oscaritzada pel·lícula de Steven Spielberg, que explica la història real d'Oskar Schindler, un empresari alemany que va salvar més de mil jueus de l'Holocaust donant-los ocupació a les seves fàbriques.

L'objectiu és commemorar el Dia de les Víctimes del Nacional Socialisme, que se celebra el 27 de gener, una ocasió per a la qual el cinema ha decidit convidar tot aquell que acrediti la seva pertinença a l'AFE. El líder de l'AFE a l'estat alemany de Renània Palatinat, Uwe Junge, ha criticat que es tracta d'«un altre intent mal gestionat d'equiparar l'AFE amb el Nacional Socialisme».

El cinema de Hachenburg ha contestat a Junge en un comunicat en el qual aclareix que no pretenia dir que els votants de l'AFE siguin nazis. «No obstant això, en la nostra opinió el programa del partit pot relacionar-se amb una trivialització d'aquests fets», van postil·lar en un comunicat.

L'AFE, que en les eleccions federals de 2017 va aconseguir entrar per primera vegada al Parlament federal, es caracteritza per un discurs antiinmigració. Els seus dirigents, inclòs el seu màxim líder, Alexander Gauland, han hagut de donar explicacions en més d'una ocasió per restar importància al passat nazi d'Alemanya.

La iniciativa del cinema alemany volia visibilitzar el problema que representa per a la societat del país aquest gir cap a posicions d'extrema dreta que banalitzen temes com l'holocaust.