Un de Los Lobos de «Boom!», atrapat en una desgràcia després de guanyar el pot

Manu Zapata ha estat durant els últims mesos, sens dubte, un dels membres de Los Lobos més coneguts. La seva tasca com a portaveu d'aquest grup de quatre amics durant els més de dos anys que han participat al programa «Boom» ha fet que molts li agafin afecte. Per això molts van recordar el seu lloc de procedència (Navarra) quan van veure als informatius les inundacions que en els últims dies han tingut lloc en diverses localitats de la comunitat. El que molts no sabien és que Zapata va estar en plena desgràcia natural a Navarra.

"Vull enviar una abraçada molt forta a la gent del meu poble, Tafalla", va assegurar Zapata durant una entrevista a Espejo Público. La gran riuada que va generar multitud de danys a gairebé tots els veïns del poble va tenir lloc just el dia que Antena 3 emetia la final de «Boom!» en prime time. "En aquell moment vaig anar a casa dels meus pares a veure el programa i viuen al costat del riu. Van venir els meus germans a la casa familiar i a un d'ells se li va emportar el cotxe la corrent", va explicar Zapata.

L'endemà de la riuada "van venir a buscar-me amb cotxe per venir a tots els compromisos que tenia a la tele i el conductor es va quedar al·lucinat perquè semblava una zona de guerra", va afirmar fent èmfasi que tot el poble espera ara poder reconstruir-se i treballar poc a poc per millorar la seva vida.