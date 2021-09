L’Ajuntament i tres comunitats religioses de Palamós han iniciat els treballs per crear una nova Taula de Diàleg interreligiós. Dimarts d’aquesta setmana, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, es va celebrar a la sala noble del consistori la primera trobada, a la qual van assistir l’Església Catòlica de Palamós, l’Associació Cultural Muslmana de Palamós i el Ministerio de Jesucristo Pan de Vida del municipi. La taula, tanmateix, està oberta a totes les comunitats religioses de la vila. A la presentació hi va assistir l’alcalde, Lluís Puig, i la regidora d’Acció Social, Chaymae Mechaal.

Impulsada per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament, aquesta taula neix amb la voluntat de crear un «nexe d’unió» entre les diferents comunitats religioses del municipi per tal que puguin comptar amb un espai de trobada en comú on poder intercanviar dubtes, problemes i coneixements d’interès.

De la mateixa manera, explica l’Ajuntament, la taula vol ser un «espai permanent de participació on es debatin i concretin temes d’interès per a les comunitats religioses», i també perquè es formulin propostes de projectes conjunts com esdeveniments culturals o trobades interreligioses, amb l’objectiu de donar-se a conèixer i crear una major unió entre elles.

D’altra banda, l’organisme també vol funcionar com un element element de reacció unitària en cas que es produeixi qualsevol incident, impedir la difusió de prejudicis sobre una comunitat religiosa i evitar la sensació d’aïllament d’una comunitat respecte la resta. A més, un dels altres objectius és també el de trencar tabús.

Altres municipis de les comarques gironines també compten amb taules interreligioses que funcionen amb èxit. És el cas, per exemple, de Blanes i Lloret de Mar.