Mor Marco Luis, conegut com el 'Monstre del culturisme', amb només 46 anys

El món del fisioculturisme torna a estar de dol. S'acaba de confirmar la mort sobtada de Marco Luis, culturista més conegut com a 'Monstre'. Aquest famós culturista portuguès ha mort a Colònia (Alemanya) a l'edat de 46 anys, segons ha confirmat la seva dona a través de Facebook.

Una pèrdua més que se suma a aquesta disciplina esportiva que, durant els darrers anys, s'ha saldat amb diverses morts a una edat prematura.

La dona del mort ha ofert molt pocs detalls sobre la mort de Marco Luis, evitant explicar quina ha estat la causa de la pèrdua: “sí, puc confirmar que Marco va morir a Colònia (Alemania). Estava al seu paradís fent el que sempre estimava (...). Potser tindria la seva pròpia forma de pensar i actuar, però sempre ha estat una persona humil i mai no ha fet mal a ningú".

En aquests moments tan durs per a la família, l'esposa de Monstruo ha demanat respecte i privacitat, negant l'accés a informació a la premsa que vol conèixer les causes de la mort de l'esportista portuguès.

La carrera com a culturista de Marco Luis va començar fa poc relativament, ja que no va ser fins al 2018 quan va fer el salt a la competició. Així ho explicava l'esportista als més de 25.000 seguidors d'Instagram: "va ser tot natural fins als 32 anys perquè no sabia què era la química. No va ser fins als 40, el 2018, quan vaig competir per primera vegada i vaig guanyar".