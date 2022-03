Lolita Costa Planes, Lolita de Can Pau, va morir el dimarts a Eivissa als 102 anys. Nascuda a Banyoles el 1920, es va traslladar a viure a Eivissa quan els seus fills van decidir muntar un restaurant, el popular Can Pau, a la carretera de Santa Gertrudis. Lolita es va fer càrrec de la cuina del restaurant, que ara regenta la seva filla Alba Pau amb els seus fills Quim i Jordi, durant 26 anys. Quan va saber que els seus fills (Alba, Josep, Eva i Jordi) anaven a obrir-lo amb la intenció de servir entrepans i pa amb tomàquet i embotit, es va emportar les mans al cap, va canviar el concepte i va agafar el comandament dels fogons. Lolita portava la cuina a l'ADN. El seu avi era conegut pels seus dots preparant plats a la llauna, per la qual cosa a la seva família se la coneixia com a Cal Llauner, i la seva mare, Conchita, era cuinera de vocació.

Lolita es va criar en la fonda familiar, a Girona, que s'omplia els dies de mercat. Costurera de professió, va acabar repetint la història dels seus pares i va muntar, temps després, amb el seu marit, una casa de menjars al costat de l'estany de Banyoles, El Bon Repòs, amb una clientela bàsicament turística a la qual, a més de donar menjar, els petits de la casa oferien espectacles. La gironina va arribar a l'illa quan ja eren aquí diversos dels seus fills, decidits a muntar el restaurant en una casa atrotinada que, segons expliquen, els estava destinada. Lolita va dissenyar la carta del restaurant, basada en la cuina que coneixia, la catalana. Durant 26 anys va ser la guardiana dels sabors del restaurant, en el qual treballava tota la família: a la cuina, amb ella, el seu fill Josep, i a la sala els altres tres amb el seu marit, Narcís, que s'ocupava també de les relacions públiques, els comptes i les compres. Per la cuina de la Lolita van passar alguns dels famosos de l'època. Freddie Mercury es colava i, mentre preparava els plats, li cantava 'My fair Lady'. També li van cantar entre fogons Julio Iglesias i Joan Manuel Serrat. Fins i tot Jeremy Irons. I Mario Conde, que la feia riure taral·larejant-li «béchamel, béchamel mucho...» per recordar-li que no li agradava la beixamel, explicava ella mateixa en el llibre 'Cocineras en Ibiza'. Abans de retirar-se, Lolita es va deixar la vida a la cuina del restaurant, a la qual arribava a dedicar vint hores diàries. S'aixecava a l'alba per preparar els brous, que coïen durant hores a foc lent. No es va jubilar fins ben passats els 70 anys. Els seus plats els van provar: Jimmy Page, Jean Paul Belmondo, Romy Schneider, Ursula Andress, Mick Jagger, Julio Iglesias, Tony Visconti, Vittorio Gassman, Carolina de Mónaco, Goldie Hawn, Kurt Russell, Nina Hagen, Ángel Nieto...