Els familiars de les víctimes de la residència Fiella de Tremp han declarat aquest dilluns per primer cop davant del jutge per la causa d'homicidi imprudent. Evaristo Saura, fill d'un dels 64 residents morts per la covid d'un total de 142, ha descrit la situació que ell va viure a la residència com "la casa dels horrors" i ha ratificat el "descontrol total" que narren els informes de la fiscalia i els Mossos. Saura ha denunciat la manca de comunicació per part de la residència i ha narrat que en entrar al centre es va trobar al seu pare "lligat al llit i tapat amb tres mantes". Aquest familiar s'ha mostrat contundent i ha afirmat que "van deixar morir" els residents.