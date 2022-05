Conquerir el Molinón per posar un peu al «play-off»

El Girona pot posar avui un peu a la promoció d’ascens si és capaç de guanyar l’Sporting al Molinón. La derrota del Ponferradina ahir a Valladolid, fa que els gironins necessitin sis punts per ser ja, matemàticament, de promoció. La notícia va ser ben rebuda per l’expedició gironina des de Gijón, on avui té el repte de conquerir i deixar la seva petjada en un escenari imponent que rugirà una cosa de no dir per animar els seus.

L’Sporting espera el Girona amb el ganivet a les dents en un Molinón entregat que fregarà el ple, amb gairebé 30.000 persones. Un escenari de luxe i un ambient de primer nivell que serà, sens dubte, una bona prova per veure les capacitats de l’equip en una cita de màxima exigència. En cites d’aquest tipus, com ara al camp del Valladolid fa uns mesos, el Girona ja va demostrar ser capaç de competir a un bon nivell (2-2). La pressió hi jugarà un paper important. Tant per part del Girona, com de l’Sporting. En aquest sentit, Míchel ja va explicar divendres que la pressió per mirar d’assolir un objectiu ambiciós com arribar al play-off és sempre «positiva» i que, per contra, la de lluitar per no baixar, com la de l’Sporting avui, de vegades juga males passades. «L’he patida de jugador. En aquestes situacions de vegades les cames fallen i, el cap encara més». Sigui com sigui, ben segur que una de les claus del partit serà frenar la, previsible, sortida en tromba dels jugadors de l’Sporting. Si el Girona aconsegueix allargar el partit o avançar-se al marcador, la pressió per als jugadors asturians anirà in crescendo.

La baixa de Baena és, sense cap mena de dubte, capital per al Girona. L’andalús és el jugador més destacat i l’home que més diferències ha marcat aquesta temporada a Montilivi. La segona groga que va veure, amb el partit acabat, contra el Tenerife li faran perdre el partit d’avui i això obliga Míchel a sacsejar l’equip. Una de les alternatives podria ser donar la titularitat a un Samu Saiz que fa més d’un mes -d’ençà del canvi abans de la mitja part contra el Màlaga- que no ho és i que en les estonetes que ha tingut de revulsiu no ha tingut un paper gens destacat. L’altre possibilitat, segurament més viable, seria avançar la posició d’Iván Martín a la mitjapunta. El basc ha actuat els darrers partits al mig del camp per culpa de les baixes però té un perfil molt més ofensiu que no pas destructor. Sí que tornarà a l’equip Pol Lozano, després de complir sanció dilluns, i se situarà al pivot amb Aleix Garcia. Borja García i Stuani haurien de tenir també un lloc garantit a l’onze. A l’eix de la defensa, Bernardo, Juanpe i Bueno tenen el lloc assegurat, de la mateixa manera que Arnau al carril dret. L’esquerre serà per a Juncà o per Jairo.

Per la seva banda, l’Sporting podrà comptar finalment amb Pedro Díaz i Campuzano però no pas amb Valiente i Babin, lesionats, ni amb Calavera, cedit pel Girona i amb clàusula de la por.